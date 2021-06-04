Avrasya Tüneli’nde araç yangını

Avrasya Tüneli’nde seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, söndürme çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Avrasya Tüneli Anadolu istikametine ilerleyen bir yabancı plakalı bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Avrupa istikametinden Anadolu istikametine ilerleyen yabancı plakalı bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören trafikteki sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı Avrasya Tüneli’ni Anadolu Yakası istikametine trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Avrasya Tüneli, yangının söndürülmesinin ardından 21.30 itibariyle tekrar trafiğe açıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.