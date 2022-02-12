AVM’de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Bakırköy’de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Tarafların yumruk yumruğa birbirine girdikleri anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy’de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.