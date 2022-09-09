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AVM’de şok intihar
Gaziantep’te Primemall AVM’nin çatısından kendisini beton zemine bırakan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 09.09.2022, 21:52
Gaziantep’te Primemall AVM’nin çatısından kendisini beton zemine bırakan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan Primemall AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin çatısına çıkan Musa Ç. (38) isimli şahıs, bir süre çatıda durduktan sonra kendisini beton zemine bıraktı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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