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AVM’de silahlı kavga kamerada

İstanbul’da Sarıyer’de bulunan bir AVMde 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Büyük paniğe neden olan kavgada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Asayiş 11.09.2022, 00:00 11.09.2022, 22:50
AVM’de silahlı kavga kamerada

İstanbul’da Sarıyer’de bulunan bir AVMde 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Büyük paniğe neden olan kavgada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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