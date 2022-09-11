AVM’de silahlı kavga kamerada

İstanbul’da Sarıyer’de bulunan bir AVMde 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Büyük paniğe neden olan kavgada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TIKLA İZLE