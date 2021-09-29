Avlanması yasak olan yaban keçisi vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, avlanması yasak olan yaban keçisi ölü bulundu. Yaban keçisinin üzerinde bulunan kurşun izleri dikkat çekti.

Olay, Gazipaşa ilçesi Çığlık köyü Sarıalan Yaylası Humeyin mevkisinde yaşandı. Bölgede bulunan vatandaşlar bir yaban keçisinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Vatandaşlar tarafından kontrol edilen yaban keçisinin telef olduğu görüldü. İncelenen yaban keçisinin üzerinde kurşun izleri fark edildi. Olaya bölge halkı halkı tepki gösterdi. Avlanması yasak olan yaban keçisini avlamanın cezası ise 60 bin TL’den başlıyor.