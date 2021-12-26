Avlanmak isterken kendini vurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde arkadaşları ile ava giden bir kişi, kazara kendini vurması neticesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti. Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol’un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.