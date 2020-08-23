Avlanmak için girdiği denizde boğuldu

Yalova’da balık avlamak için daldığı denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Armutlu ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İHH itfaiye grubu akşam sıralarında balık avlamak için denize gitti. Açıldıkları tekneyle denize avlanmak giren Mesut Ataç, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bir süre sonra hareketsiz denizde yattığını farkeden arkadaşları durumu 112 ve 156 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mesut Ataç’ı Armutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastahanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.