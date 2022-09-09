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Avcılar’daki metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla görüntülendi

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla havadan görüntülendi.

Asayiş 09.09.2022, 20:13
Avcılar’daki metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla görüntülendi

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasının yaşandığı bölge dronla havadan görüntülendi.

Avcılar’da akşam saatlerinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan, kaza bölgesi dronla havadan görüntülendi.

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