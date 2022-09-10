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Avcılar’daki metrobüs kazasının nedeni belli oldu: Şoför rahatsızlanıp ambulans istemiş
Avcılar’da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının nedeni belli oldu. Metrobüs şoförünün rahatsızlanarak ambulans istediği anlar araç kamerasına anbean yansıdı.
Asayiş 10.09.2022, 15:05
Avcılar’da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının nedeni belli oldu. Metrobüs şoförünün rahatsızlanarak ambulans istediği anlar araç kamerasına anbean yansıdı.
Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada, iki metrobüs kafa kafaya çarpışmış, kazada 99 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin yaptığı kamera çalışmaları neticesinde kazanın neden meydana geldiği ortaya çıktı. Kazadan önce metrobüs şoförünün rahatsızlandığı ve hareket halindeyken, “Ben çok kötü olmuşum, bana ambulans çağırın. Çok kötü olmuşum” diyerek yardım istediği anlar araç kamerasına anbean kaydedildi.
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