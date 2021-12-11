Avcılar’da, vincin boşluğuna düşen işçi öldü

Avcılar’da, 5 katlı inşaatta çalışan işçi molada arkadaşlarının yanına gittiği sırada kule vincin boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Denizköşkler Caddesi üzerindeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta duvar ustası olarak çalışan İsmail Polatcanlı (49), mola sırasında kule vincin operatörü olan arkadaşının yanına gitti. Burada dengesini kaybeden Polatcanlı, vincin boşluğuna düştü. Durumu fark eden arkadaşları 112’ye haber verdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polatcanlı, ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Polatcanlı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, İsmail Polatcanlı’nın iki sene önce Adana’dan İstanbul’a taşındığı ve inşaatlarda duvar ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Burak Dirikolu isimli esnaf, “Sabah saatiydi, 10.30 civarı sese inşaata koştuk. Çalışan işçi en üstten düşmüş, vincin boşluğundan düşmüş. Biz de indik hemen ambulans falan çağırdık, yaralıydı buradan giderken. Tanımıyorum, sadece buradan görmüşlüğüm var, samimi değilim” dedi.