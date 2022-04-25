Avcılar’da tıra çarpan motorcu hayatını kaybetti

Avcılar TEM otoyolunda seyir halindeki yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde arıza yaparak duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motorcu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Tem Kuzey Ispartakule Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yıldız idaresindeki 34 BC 447 plakalı çekici ve arkasında takılı bulunan 34 EES 73 plaka sayılı dorse araç seyir halindeyken arızalandı ve sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. O esnada otoyolda seyir halinde olan 34 MN 0571 plakalı motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde bulunan çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu motorcu yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motorcunun hayatını kaybettiğini belirlerken, çekici sürücüsü Mustafa Yıldız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.