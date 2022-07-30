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Avcılar’da tekmeli tokatlı "laf atma" kavgası kamerada

Avcılar’da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık karıştı. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Asayiş 30.07.2022, 10:46
Avcılar’da tekmeli tokatlı "laf atma" kavgası kamerada

Avcılar’da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık karıştı. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga kameraya yansıdı.

Olay, 12 Temmuz Salı günü Avcılar Sahil’de bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şahıs çevrede bulunan bir grup gencin yanındaki kıza laf attı. Bunun üzerine gençler ve şahıs arasında tekme tokat kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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