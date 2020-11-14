banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Konteyner kente ilk konteynerler geldi
Konteyner kente ilk konteynerler geldi

Avcılar’da taş bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Avcılar’da bir otomobil cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki taş bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 14.11.2020, 02:20
Avcılar’da taş bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Avcılar’da bir otomobil cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki taş bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01:00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 BM 269 plaka otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple cadde üzerinde ilerlerken yol kenarında bulunan taş bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde tek başına bulunan sürücü Hilal Yavuz sıkıştığı araçtan çıkartılarak Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
banner417
13°
parçalı bulutlu
banner378