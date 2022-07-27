banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Trump: “ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü”
Trump: “ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü”

Avcılar’da taciz iddiası; mahalleli birbirine girdi

Avcılar’da taciz iddiası nedeniyle 2 aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 27.07.2022, 09:26
Avcılar’da taciz iddiası; mahalleli birbirine girdi

Avcılar’da taciz iddiası nedeniyle 2 aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Nalbant Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yorumlar (0)
27°
açık