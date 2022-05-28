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Avcılar’da sokak ortasında kadına şiddet!

Avcılar’da bir adam gece saatlerinde sokak ortasında sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir kadını “tokatladı”. Yaşanan olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 28.05.2022, 09:40 28.05.2022, 10:14
Avcılar’da sokak ortasında kadına şiddet!

Olay dün gece saatlerinde Avcılar’da yaşandı. İddiaya göre, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir adamla kadın sokakta tartıştı.

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Tartışma sonrasında öfkelenen adam kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma karışmadı. Kadınla adam daha sonra ise ayrı ayrı araçlara binip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

#Avcılar
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