Avcılar’da otomobil trafik lambasına çarptı:1’i ağır 2 yaralı
VCILAR’DA SÜRATLİ ŞEKİLDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ NEDENİYLE TRAFİK LAMBASINA ÇARPTI. KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA, AVCILAR FİRÜZKÖY BULVARI ÜZERİ PARSELLER MEVKİİNDE SAAT 05:00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, 34VK9257 PLAKALI OTOMOBİL, SÜRATLİ ŞEKİLDE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TRAFİK LAMBASINA ÇARPTI. ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN 1 YOLCU OTOMOBİLİN BAGAJ KISMINDAN ÇIKARTILIRKEN ARACIN DİREKSİYON BÖLÜMÜNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONRASI SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI. KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ VE YOLCU AMBULANSLARLA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN KULLANILAMAZ HALE GELEN OTOMOBİL OLAY YERİNDEN KALDIRILDI. KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ALANA YAKIN BİR KULÜBEDE NÖBET TUTTUĞUNU SÖYLEYEN HIDIR KARAKOÇ, ‘’ BEN KULÜBEDE OTURUYORDUM, GELEN ARAÇ ÇOK SÜRATLİYDİ KALDIRIMDAKİ TAŞLARA VURA VURA GELDİ VE DİREĞE ÇARPIP ÜÇ TAKLA ATARAK BURADA BENİM YANIMA DÜŞTÜ. İÇİNDE 2 KİŞİ VARDI. BİZ ARABAYI TERS ÇEVİRDİK, DÜZELTTİK. ARABADA BİRİ BAGAJDAN ÇIKTI ÖBÜRÜ DE DİREKSİYONDA BACAĞI SIKIŞMIŞTI. İTFAİYE GELDİ MÜDAHALE EDEREK ÇIKARTTI. ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIRDI, YAŞAMASI ÇOK ZOR.’’ DİYE KONUŞTU.
Avcılar’da süratli şekilde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik lambasına çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Avcılar Firüzköy Bulvarı üzeri Parseller mevkiinde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34VK9257 plakalı otomobil, süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı. Araç içerisinde bulunan 1 yolcu otomobilin bagaj kısmından çıkartılırken aracın direksiyon bölümünde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu ambulanslarla hastaneye götürülürken kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerinden kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği alana yakın bir kulübede nöbet tuttuğunu söyleyen Hıdır Karakoç,
‘’ Ben kulübede oturuyordum, gelen araç çok süratliydi kaldırımdaki taşlara vura vura geldi ve direğe çarpıp üç takla atarak burada benim yanıma düştü. İçinde 2 kişi vardı. Biz arabayı ters çevirdik, düzelttik. Arabada biri bagajdan çıktı öbürü de direksiyonda bacağı sıkışmıştı. İtfaiye geldi müdahale ederek çıkarttı. Şoförün durumu ağırdı, yaşaması çok zor.’’ diye konuştu.
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