Avcılar’da otodan 1 milyon liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Avcılar’da bir otomobilden değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kol saati, 3 bin 500 TL para, banka ve kimlik kartlarını çalan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahısların, hırsızlık yaptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos 2022 tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. isimli şahsa ait park halindeki otomobilinin içinde bulunan el çantası içerisinde değeri yaklaşık 1 milyon TL olan bir markaya ait kol saati, 3 bin 500 TL nakit para, 2 adet flash bellek, muhtelif banka ve kimlik kartlarını 2 şahıs çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelerek olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen H.D. ve Y. B. isimli şüpheli şahıslar, polis ekiplerince Sultangazi’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla alakalı yapılan çalışmalarda, yine Avcılar’da farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı otodan hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Otodan hırsızlık anları kamerada

H.D. ve Y.B. isimli şüpheli şahısların otodan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahısların otomobiliyle gelerek park halindeki bir başka otomobilin yanına yaklaştığı ve olayı gerçekleştirdikleri görüldü.