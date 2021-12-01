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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
- Avcılar’da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nurettin Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Avcılar’da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nurettin Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Asayiş 01.12.2021, 13:21
Avcılar’da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nurettin Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi