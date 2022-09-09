Avcılar’da metrobüslerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Avcılar’da metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.