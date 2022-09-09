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Avcılar’da metrobüsler çarpıştı

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Asayiş 09.09.2022, 18:53 09.09.2022, 19:14
Avcılar’da metrobüsler çarpıştı

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

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