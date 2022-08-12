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Avcılar’da kumsalda ambulans kurtarma operasyonu

Avcılar’da kumsalda vakaya gelen ambulans kuma batınca itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Asayiş 12.08.2022, 09:27
Avcılar’da kumsalda ambulans kurtarma operasyonu

Avcılar’da kumsalda vakaya gelen ambulans kuma batınca itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay Denizköşkler Mahallesi’nde saat 08.00’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre plajda fenalaşan engelli bir vatandaşa yardım için gelen ambulans ekibi plajda kuma battı. Kuma batan araç çıkamayınca itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık 45 dakikalık uğraşın ardından ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

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