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Avcılar’da korkutan patlama

Avcılar’da bir apartman dairesine mutfak tüpü patladı. Patlamada hamile anne ve iki çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 03.10.2021, 09:46
Avcılar’da korkutan patlama

Avcılar’da bir apartman dairesine mutfak tüpü patladı. Patlamada hamile anne ve iki çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak’ta yaşandı. 3 katlı apartmanın 1’inci katında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Patlamada evde yaşayan hamile anne Sema Ş. ve iki çocuğu hafif şekilde yaralandı. Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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