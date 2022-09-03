Avcılar’da kıraathaneye silahlı saldırı: 1’ağır 3 yaralı
Avcılar’da otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Avcılar’da otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler, bir kıraathaneye yönelik henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayın yaşandığı yerde emniyet şeridi çekerek inceleme başlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerdeki kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet’e götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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