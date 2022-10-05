Avcılar’da kağıt toplama aracıyla hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Avcılar’da, iş yerinden kağıt toplama aracıyla bir iş yerinden 5 adet televizyon ve 15 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheli şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İş yeri ve sokakta güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsı tespit ederek oturduğu adresi belirledi. Çek çek arabasıyla iş yerinin deposundan bulunan 5 adet LED TV, 2 ayakkabı ve 15 TL değerinde iki adet kompresör makinesi çalan şüpheli N.C, Esenyurt Balıkyolu Mahallesindeki adresine baskın düzenledi. Burada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Benzer suçlardan 23 adet suç kaydı bulunan Şüpheli, sorgusunda hırsızlığı yaptığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı N.C, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.