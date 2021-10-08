banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?

Avcılar’da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

Avcılar’da aşık olduğu 42 yaşındaki kadını, gece saatlerinde yüzüne kimyasal madde dökerek kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 08.10.2021, 00:08
Avcılar’da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

Avcılar’da aşık olduğu 42 yaşındaki kadını, gece saatlerinde yüzüne kimyasal madde dökerek kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak’taki 4 katlı binada 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi’den (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi’nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

Kimyasalla kadını yakan saplantılı aşık gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Avcılar Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet Y.’nin emniyette 16 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet Y.’yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelenin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1