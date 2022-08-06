Avcılar’da hareketli anlar, kendini eve kilitleyip tehditler savurdu

Avcılar’da kendini eve kilitleyen psikolojik sorunları olan bir kişi, etrafı tehdit edip eve gelen polise direndi. Özel Harekat Polisi’nin eğitimli köpekle yaptığı operasyonla evin kapısı kırılıp şahıs alındı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak üzerinde 13.00 sıralarında yaşandı. Metin İhsan Yüce(35) isimli, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi kendini eve kilitleyip camdan etrafa eşya attı. Ailesinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polise direnip tehditler savuran şahıs kapıyı açmayınca olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat ekibi özel eğitimli köpekle gelip kapıyı balyoz yardımıyla kırdı. 2 saatin ardından Yüce, polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.