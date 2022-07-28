Avcılar’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Avcılar’da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.