banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Kilis’te Özdağ gerilimi
Kilis’te Özdağ gerilimi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Avcılar’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Avcılar’da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Asayiş 28.07.2022, 23:24
Avcılar’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Avcılar’da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
25°
açık