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Avcılar’da geri dönüşüm fabrikasında yangın, ekiplerin çalışmaları sürüyor

Avcılar’da bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Asayiş 28.07.2022, 23:52
Avcılar’da geri dönüşüm fabrikasında yangın, ekiplerin çalışmaları sürüyor

Avcılar’da bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesindeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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