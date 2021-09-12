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Avcılar’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Avcılar’da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Asayiş 12.09.2021, 06:22
Avcılar’da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın saat 05.00’da Avcılar Tahtakale Mahallesi Özpınar Sokakta bulunan hurda malzemelerinin toplanarak plastik ürünlere dönüştürüldüğü bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan alev ve dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Geri dönüşüm fabrikası olması sebebiyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İç içe paketlenmiş geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu çuvallara itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.