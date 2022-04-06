Avcılar’da evlerden 12 adet cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Avcılar’da, farklı tarih ve adreslerden 12 adet cep telefonu ve 8 bin TL para çalan yabancı uyruklu hırsız yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarih ve adreslerden 12 adet cep telefonu ve 1 tablet hırsızlığı ile ilgili çalışmalar yaptı. Gelen şikayetlerde polisler, şüphelinin 5 ayrı yerden 12 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve 8 bin 400 TL para çaldığını tespit etti. Çalışmalar çerçevesinde yapılan şikayetleri değerlendiren polis, güvenlik kameralarını inceleyip hırsızın eşkalini belirledi.

İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelinin durabileceği adresleri kontrol etti. Polisler, görüntülerden de yararlanarak Avcılar Yeşilkent Mahallesindeki bir adrese baskın yaparak, yabancı uyruklu A.M’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu şahıs, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Burada ifadesi alınan zanlı A.M, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.