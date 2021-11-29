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Avcılar’da evinde kadının vahşice öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı
Avcılar’da otel sahibi çiftin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 29.11.2021, 11:32
Avcılar’da otel sahibi çiftin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Avcılar’da, Esra Yıldız boğazı kesilerek evinde öldürülmüştü. Kocası Nuri Yıldız ise olaydan 3 gün sonra başından vurulmuş halde bulunmuştu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.