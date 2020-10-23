Avcılar’da eşini öldürdüğü iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Avcılar’da eşi Ayten Deligözoğlu’nu ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu’nun yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında sanık Deligözoğlu’nun, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Avcılar’da 25 Aralık 2018 tarihinde eşi Ayten Deligözoğlu’nu (41) ikamet ettikleri evde, silah ile vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu’nun (39) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ayten Deligözoğlu’nun ailesi ile tarafların avukatları katılırken, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yolu ile bağlandı.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, kolluk güçlerinin olay yerine gittiğinde müştekiler Medet Adıgüzel, Murat Adıgüzel ile şüpheli Hasan Deligözoğlu’nun arasında boğuşma olduğunu ve maktul Ayten Deligözoğlu’nun evin koridor kısmında başından yaralanmış bir şekilde yattığını kaydetti. Müşteki Murat Adıgüzel’e olayın sorulduğunun anlatıldığı mütalaada, şüphelinin kendisini arayarak maktulü öldürdüğünü söylediği, ailevi sebeplerden dolayı tartıştıklarını ve maktulün ruhsatsız silah ile kendisine ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini, sonrasında ise kendi başına silah dayayarak ateş edip yere düştüğü söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Mütalaada, sanık Deligözoğlu’nun savunmasında maktulün kendisini öldürdüğünü söylediği, tutuklandıktan sonra karakola yeni giysilerinin geldiği ve eski giysilerini cezaevine giderken avukatı A.E.’ye vererek çöpe atmasını söylediği anlatıldı. Uzmanlık raporuna yer verilen mütalaada, maktul ve sanığın her iki elinin iç ile dış kısımlarından gönderilen el swap numuneleri ile mukayese flaster bant numuneleri üzerinde atış artığına rastlanmadığı, ateş eden el veya ellerin atıştan sonra yıkanması, silinmesi durumunda atış artıklarının elde hiç kalmayabileceği kaydedildi. Dosya kapsamındaki deliller ve sanığın anlatımı doğrultusunda, iki insanın yere düşerken, silahın ateş alması halinde bitişik atış olamayacağını, olayın intihar olduğunu belirten herhangi bir emarenin bulunmadığını belirten savcılık, sanığın ‘eşi kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada söz alarak eşini öldürmediğini söyleyen sanık Deligözoğlu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

“Karar aşamasına gelindi”

Duruşmanın ardından maktul Ayten Adıgüzel’in yakınları ve avukatları açıklama yaptı. Duruşmaya ilişkin bilgi veren avukat Hasret Adıgüzel, “Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde maktul Ayten Deligözoğlu’nun yargılamasına devam edildi. Artık toplanacak olan bütün deliller, 5’inci celsede toplandı. Karar aşamasına gelindi. Savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanık için ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Karşı taraf esasa ilişkin beyanlarını sunmak için süre talep etti” şeklinde konuştu.

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını bekliyoruz”

Davayı başından beri takip ettiklerini söyleyen avukat Adıgüzel, “Sanık, başından beri kendisini kurtarmaya yönelik olarak beyanlarına devam etti. Delil niteliğindeki suç eşyalarını, kanlı giysilerini kendi avukatına vererek çöpe attırmaya yönelik beyanları ve nitekim gerçekten de kanlı giysilerini çöpe attırdığı, sonrasında verdiği çelişkili beyanlar, ifadelerini etkileyecek şekilde kendi çocuklarına dahi yaptığı baskılar değerlendirildiğinde, mahkemenin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Meclisleri adına konuşan Aşkın Koç ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018 tarihinde maktul Ayten Deligözoğlu (41) ile Hasan Deligözoğlu’nun (39) evli oldukları, polis ekiplerinin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gittiği ve burada maktul Ayten Deligözoğlu’nun başından vurulmuş halde evin koridorunda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, maktul Ayten Deligözoğlu ile Hasan Deligözoğlu’nun soruşturma kapsamında ellerinden alınan swap numunelerinde atış artığına rastlanmadığının belirtildi. İddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma’ suçundan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.