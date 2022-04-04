Son Dakika
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."
Bilecik’in turizm potansiyelini arttırmak için ’İl Tanıtım ve Geliştirme Yönetim Kurulu’ toplantısı yapıldı
Avcılar’da ‘E-5 kovboyu’ trafiği birbirine kattı
Avcılar’da gece saatlerinde bir vatandaş, E-5 Karayolu üzerinde at sürerek gezdi. Görenleri şaşkına çeviren olayda trafikte aksama yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Asayiş 04.04.2022, 09:42
Avcılar’da gece saatlerinde bir vatandaş, E-5 Karayolu üzerinde at sürerek gezdi. Görenleri şaşkına çeviren olayda trafikte aksama yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, gece 04.00 sıralarında Avcılar E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Bir vatandaş atıyla yol üzerinde gezmeye başladı. Seyir halindeki sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Görenleri şaşkına çeviren olay, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar trafiğin aksamasına neden olan atlı adama tepki gösterdi.