Avcılar’da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı

Avcılar’da bir düğün salonunda yabancı uyruklu kişilerin düğününde çıkan kavgada polise mukavemet eden ve olaya karışan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Avcılar Parseller Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin düğününde davetlilerden biri alkolü fazla kaçırınca salonda kavga çıkardı. Olay salonun dışına taşarken, vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışıp, kavgaya karışanları karakola götürmek istedi. Ancak şahıslar direnerek karşı çıktı. Kaçan bir kişi ise sokağın ilerisinde yakalandı. 1 kişinin yaralandığı olayda, polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karıştığı tespit edilen B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.