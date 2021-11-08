Avcılar’da boya imalathanesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Avcılar Firüzköy’de bir boya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangını söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi’nde bulunan boya imalathanesinde çıktı. Yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saattir yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, söndürme çalışmaları drone ile görüntülendi.