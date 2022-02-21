Son Dakika
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü. Bir kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü. Bir kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 21.02.2022, 16:05
Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü. Bir kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.