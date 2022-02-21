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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı
Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı
Asayiş 21.02.2022, 16:18
Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü: 1 yaralı
(İSTANBUL) -Avcılar’da bir inşaatın iskelesi düştü. Bir kişi yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.