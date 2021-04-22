Avcılar’da bir gün arayla 2 perdeciye giren hırsızlar kamerada

Avcılar’da maskeli 5 kişi, perde satan iki dükkana bir gün arayla girip toplam 90 bin lira değerinde ürün çaldı. Hırsızlar dakikalar içinde malları araca yükleyerek kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Nisan Salı günü saat 06.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Okul Yolu Caddesi üzerindeki perde satan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araçla perde satan dükkanın önüne gelen maskeli 5 kişi, kepenkleri demirle kırıp, içeri girdi. Hırsızlar dakikalar içinde dükkanda bulunan 20 bin lira değerindeki malları çalarak araca götürdü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hırsızlar, panikleyip olay yerinden uzaklaştı. Komşusunun haber vermesiyle durumu öğrenen iş yeri sahibi Yaver Aslan, dükkana gelerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

“Çok rahatlar, kendi dükkanlarıymış gibi davranıyorlar”

Olayı anlatan iş yeri sahibi Yaver Aslan, “20 Nisan 06.53 gibi dükkana giriyorlar. Yoldan geçen bir arkadaş görüyor tesadüfen. Kepengin açık olduğunu görüyor ve beni arıyor. Dükkana hırsız girdiğini söylüyor. Ben de apar topar geldiğimde baktım, kepengi yarıya kadar kaldırmışlar, zorlamışlar. Zorlama gözüküyor. Çok rahat giriyorlar, sanki kendi dükkanlarıymış gibi giriyor. Hiçbir panik, hiçbir şey yok. arabayı çekiyorlar, şuradaki mallara boşaltıyorlar. Rafta dikili mallar var onlara dokunamıyorlar, top mallar var rafta hepsini kapının önüne getiriyorlar. Bir anda panikleyip, bazı malları alamadan kaçıyorlar. Nerden baksan 20 bin TL’lik bir zararımız var. Depodaki malları alsa, en az 100-150 bin TL’lik bir zararım olurdu. Zaten pandemi dönemindeyiz, hiçbir iş yapamıyoruz. Şikayetçi olduk, dilekçeleri verdi, hiçbir gelişme yok” diye konuştu.

Aynı araç farklı dükkana girdi

Öte yandan cadde üzerinde bulunan bir başka perde dükkanında bir gün sonra benzer bir durum yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan Çarşamba günü saat 06.15’te aynı plakalı araçla gelen maskeli 5 hırsız, cadde üzerindeki başka bir dükkana geldi. İçeri girmeye çalışan hırsızlar, başarılı olamayınca dükkanın yan tarafındaki camı balyozla kırıp, içeri girdi. Hırsızlar 5 dakika içinde raflarda bulunan paketli yaklaşık ürünleri alarak, panelvan araca doldurdu. Bu sırada hırsızlar kendilerine tepki gösteren bir vatandaşa silah çekerek onu korkuttu.

Raflardaki yeni alınmış yaklaşık 70 bin TL değerindeki ürünleri araca dolduran maskeli hırsızlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde kamera ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

15 yıllık emeklerinin bir çırpıda gittiğin anlatan dükkan sahibi Eyüp Öztürk, “Sabah saat 06.00 gibi bu mahallede hırsızlık, bir iki aydır sürekli oluyor. Geldik buraya yan camı patlatmışlar. Kırılmaz cam bir de, balyozla kırmışlar. İçeri girdik dükkanı komple böyle talan etmişler. Baya da zararımız oldu. 15 yıllık emeğimizi bir çırpıda alıp götürdüler. Şuanda 65-70 bin TL değerinde zararımız var. Yani yapacak bir şey de kalmadı, bu pandemide bu işsizlikte, bunların bunu yapması resmen bizi bitirdiler. Stok yaptığımız ürünleri, hep de poşetli ürünleri götürmüşler” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.