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Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Asayiş 14.10.2021, 08:28
Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
İSTANBUL(İHA)- Avcılar’da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.