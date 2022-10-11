Avcılar’da ayakkabı mağazasında hırsızlık kamerada

Avcılar’da bulunan bir ayakkabı mağazasının kasasından 3 bin euro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin TL nakit para çalan hırsızlar, Küçükçekmece’de yakalandı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan bir ayakkabıcıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine giren iki kişi kasada bulunan 3 bin euro, 3 bin 500 dolar ve 250 bin TL nakit parayı çaldı. İş yerine gelen M.Ş., hırsızlık olayını fark ettiğinde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Seçkin T. ve Gökhan E. isimli şahıslar 8 Ekim günü Küçükçekmece’de yakalandı. Şahısların emniyetteki sorgusunda Seçkin T.’nin 21 adet suç kaydı, Gökhan E.’nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilen Seçkin T. tutuklanırken, Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.