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Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda bulunan kamyondan havaya ateş açıldı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Asayiş 23.04.2021, 09:46
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Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda bulunan kamyondan havaya ateş açıldı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar, uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyda kamyonlar da bulunuyordu. Bazı kişiler kamyonundan camından silahla havaya ateş açtı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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