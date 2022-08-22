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Avcılar’da ‘aldatma’ kavgasında sopa ve yumruklar konuştu o anlar kameraya yansıdı

Avcılar’da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, adamın ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar konuşurken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.08.2022, 09:23
Avcılar’da ‘aldatma’ kavgasında sopa ve yumruklar konuştu o anlar kameraya yansıdı

Avcılar’da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, adamın ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar konuşurken, yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın evli bir adamla ilişki yaşadığını öğrenen adamın ailesi durumdan haberdar oldu. Öfkelenen adamın ailesi kadına saldırdı. Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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