Avcılar’da 60 bin TL değerindeki motosikleti kilitleri kırarak çaldılar

Avcılar’da park halinde bulunan 60 bin TL değerinde motosikleti kilitlerini kırarak çaldılar. Motorun çalınma anı kameraya yansırken, sahibi Zekai Çağrı İsak da, “Çok büyük bir maddi zarar girdim. Kredi çekip almıştım. Şimdi taksit ödemeye devam. Elimde bir şey kalmadı” dedi.

Olay, gece 02.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Lale sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekai Çağrı İsak isimli vatandaş motosikletini evinin önüne park edip kilitleyerek ayrıldı. Sabah uyanıp işe gitmek için park yerine geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını görünce şoke oldu. İsak, şoku atlatınca polis karakoluna gidip şikayetçi oldu. Motosikletin değerinin 60 bin TL olduğu öğrenildi. Motorun çalınma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletini kredi çekip aldığını söyleyen Zekai Çağrı İsak, “Akşam işten çıktım. Motorumu kapının önüne park ettim. Direksiyon kilidini kilitledim, zincirledim eve gittim. Sabah işe gitmek için aşağıya indim. Baktım motor yok. Bakkalın kamera kayıtlarına baktık. İki kişi kendi motorlarıyla gelmişler. Diksiyonu direksiyonu kırabilmek için tekmelemişler. Zinciri kırmışlar. Emniyete gittim dilekçe verdim. İnşallah bulurlar. Çok büyük bir maddi zarar girdim. 60 bin TL’ydi. Kredi çekip almıştım. Şimdi motorum yok taksit ödemeye devam. Elimde bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.