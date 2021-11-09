Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallede panik yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar Hikmet Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışmalarına başladı. Çatıda çıkan yangın kısa süre sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.