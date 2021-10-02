Avcılar’da 2 katlı işyerinde korkutan yangın

Avcılar’da 2 katlı bir işyerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki baharatçı olan 2 katlı bir işyerinin çatısında saat 11.40’ta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında baharatçıda bulunan çalışanlar tahliye edilirken, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.