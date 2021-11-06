Avcılar’da 14 gündür kayıp genç ölü bulundu

Avcılar’da ailesi tarafından 14 gündür kayıp olarak aranan Mesut Karataş (24) gece saatlerinde boş bir binanın bodrum katında doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Yay Sokak üzerinde bulunan boş bir binada yaşandı. Ailesi tarafından 24 Ekim tarihinden bu yana yine Denizköşkler’deki evinden kayıp olarak aranan Mesut Karataş (24), dün akşam saatlerinde boş bir binanı bodrum katında, doğal gaz borusuna asılı halde bodrum katına giren 2 kişi tarafından ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından Karataş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin çalışması ise devam ediyor.