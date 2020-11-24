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Avcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı

Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 24.11.2020, 14:31
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Avcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı
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Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar’da geçtiğimiz Cumartesi günü annesiyle beraber yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz olayının zanlısı kısa sürede yakalanmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı Gökmen D. çıkarıldığı mahkemece, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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