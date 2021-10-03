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Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Asayiş 03.10.2021, 09:23
Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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