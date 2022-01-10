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AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.
Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan işçilerden 42 yaşındaki Cemal Eken hayatını kaybetti.
Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan işçilerden 42 yaşındaki Cemal Eken hayatını kaybetti.
Asayiş 10.01.2022, 16:40
Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan işçilerden 42 yaşındaki Cemal Eken hayatını kaybetti.