Avcılar Kaymakamlığında yangın

Avcılar Kaymakamlığının en üst katında yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Avcılar İlçe Kaymakamlığında çıktı. İddiaya göre, Kaymakamlığın en üst kat merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevler büyümeden yangını söndürdü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, yangından kısa süre sonra Kaymakam Kemal İnan ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.